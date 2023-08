BEST UNDEFEATED TOUR-LEVEL H2H RECORDS (men, Open Era):



19-0: Novak Djokovic vs Gael Monfils

18-0: Rafael Nadal vs Richard Gasquet

17-0: Roger Federer vs David Ferrer

17-0: Roger Federer vs Mikhail Youzhny

17-0: Ivan Lendl vs Tim Mayotte

17-0: Bjorn Borg vs Vitas Gerulaitis