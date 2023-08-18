BEST UNDEFEATED TOUR-LEVEL H2H RECORDS (men, Open Era):



19-0: Novak Djokovic vs Gael Monfils

18-0: Rafael Nadal vs Richard Gasquet

17-0: Roger Federer vs David Ferrer

17-0: Roger Federer vs Mikhail Youzhny

17-0: Ivan Lendl vs Tim Mayotte

17-0: Bjorn Borg vs Vitas Gerulaitis pic.twitter.com/xD0jnlkmNj — Luigi Gatto (@gigicat7_) August 18, 2023

手握史上最多23座大滿貫男單冠軍的喬柯維奇（Novak Djokovic），18日在辛辛那堤大師賽16強對陣法國名將蒙菲爾斯（Gael Monfils），以6比3、6比2直落兩盤擊敗對手，將雙方在ATP巡迴賽的對戰紀錄更新為19勝0敗，喬柯維奇再度豎立新障礙，寫下ATP巡迴賽歷史上，劣勢方未獲1勝且差距最懸殊的對戰紀錄。

過去完全輾壓對手的紀錄中，網壇三巨頭全都榜上有名，納達爾（Rafael Nadal）交手加斯奎特（Richard Gasquet）18勝0敗排在第2，費德勒（Roger Federer）交戰費瑞爾（David Ferrer）、尤茲尼（Mikhail Youzhny）各自斬獲驚人的17勝0負，另外藍道（Ivan Lendl）對陣馬約特（Tim Mayotte）、柏格（Bjorn Borg）對決葛魯萊特斯（Vitas Gerulaitis）同以17勝0負並列第3。

蒙菲爾斯曾經戰勝過喬柯維奇1次，2004年於義大利舉辦的未來之星挑戰賽，蒙菲爾斯男單8強交戰喬柯維奇3盤取勝，最終也拿下冠軍，當時是雙方生涯首次交戰，不過該賽事不屬於ATP巡迴賽，此後轉戰職業賽場，蒙菲爾斯就未曾從喬柯維奇手中拿下勝利。

36歲的蒙菲爾斯去年8月因腳部受傷，休養到今年3月才復出，雖然回歸之路充滿荊棘，但對於蒙菲爾斯的拚戰精神，喬帥也深感佩服，「早期對決他很吃力，尤其他是運動能力最強的球員之一，必須要做好準備，迎接每一次的擊球，很高興能看到他回來，我們已經有幾年的時間沒有交手。」