「殲敵者」號（INS Arihant，S2）成功發射彈道飛彈

任何國家想要維持可靠的核威懾力，就必須具備無懈可擊的二次打擊力。然而，印度還在發展陸、海、空戰略核三角中的海域核武發射平台。能裝核彈頭的K-15飛彈射程只有750公里，勉強能把巴基斯坦南部納入目標範圍。

此外，據《歐亞時報》（The EurAsian Times）18日報導，印度應該起碼要有3艘潛艦服役，但卻未達標，意味著它們主要在忙著進出港口，無法持續保持核威懾力。目前印度擁有兩艘彈道飛彈核動力潛艦（SSBNs），而第1艘是「殲敵者」號（INS Arihant，S2），另一艘則是「覓敵者」號（INS Arighat，S3）。

2009年下水的「殲敵者」號是印度第1艘自製彈道飛彈核動力潛艦，已於2016年服役，並在2018年首度完成「嚇阻巡航」（deterrence patrol）。當時印度政府宣布，這象徵戰略核三角已完成。

然而，由於人為疏失，2017年沒將艙門關緊，以致海水湧入「殲敵者」號的輪機艙，從2月開始癱瘓，直到10月才修復。一位要求匿名的印度海軍軍官說，就核威懾力來說，潛艦需要不斷巡航。要是「殲敵者」號在港口進進出出，根本算不上是威懾力。這名軍官並強調，印度需要3-4艘彈道飛彈核動力潛艦，這樣才能讓1艘在港內，1艘巡航返港後，另一艘接手巡航。要是做不到這點，幾乎算不上是核威懾力。

盛傳印度第3艘自製潛艦已悄悄下水

而印度為了補救，又造了「覓敵者」號服役。此外，衛星影像顯示，代號為S4的第3艘彈道飛彈核動力潛艦在維沙哈巴南（Visakhapatnam）祕密的造船中心下水。

《詹氏防務周刊》（Janes Defence Weekly）更進一步證實，衛星影像顯示，7000噸的S4比6000噸的「殲敵者」號「略大些」，而新艦的載重水線為125.4米，也比「殲敵者」號的111.6米大。

而按照計畫，印度未來共會有6艘彈道飛彈核動力潛艦，成為生存第二打擊力的一部分。不過，裝在「殲敵者」號上的K-15飛彈射程只有750公里，根本打不到中國境內的任何重要目標，而印度目前最主要的對手就是中方。此外，就算印度和巴基斯坦爆發衝突，也只能打擊對方領土的南部。

猶如印度新德里智庫「空軍力量研究中心」(Center for Air Power Studies)核專家塞西（Manpreet Sethi）所說的，除非潛射彈道飛彈（SLBM）的射程能幫潛艦遠離危險，否則潛艦不僅在部署上受限，甚至還會成為累贅，而不是資產，但新德里尚未開發出射程夠遠的飛彈。