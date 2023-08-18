茶斑蛇是小型蛇類，最長僅90公分，具輕微毒性，，分布在台灣1000公尺以下地區。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

茶斑蛇的體色多變，從褐色、紅褐色到暗紫色都有，不過這隻茶斑蛇的顏色很特別。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣賴姓男子與妻子有爬山運動習慣，17日他們在住家附近邊爬山邊賞景，突然他踩到一坨東西，本能地跳開，並彎腰查看，沒想到剛剛踩到的是一條蛇，立即幫蛇拍照po臉書，慶幸說：「剛剛踩到牠，還好沒被咬！」臉友安慰說，這一條是茶斑蛇，被咬頂多腫起來，不會致命。

茶斑蛇屬台灣特有亞種，是小型蛇類，最長僅90公分，頭部略呈三角形，頭頂常有黑褐色Y字型斑紋，眼睛狀似鷹眼，看起來較為兇惡，分布在台灣1000公尺以下中低海拔雜木林或農墾地附近，於晨昏活動，以蜥蜴和蛙類為主食，其後溝牙具輕微毒性。

賴姓男子說，當天他踩一坨軟軟的東西，不像是落葉，本能地跳開，沒想到卻是蛇，「媽呀！當時我穿短褲、涼鞋耶，慶幸自己沒有被咬」，發現蛇不急著走，就拿起手機拍照，蛇乖乖的讓他拍照，他返家將照片po臉書詢問，才得知是具有微毒的茶斑蛇。

「這隻茶斑蛇的顏色好特別，好像剛洗過澡出來太陽！」網友說，雖然茶斑蛇的體色多變，從褐色、紅褐色到暗紫色都有，不過這麼淺色、接近人的膚色的茶斑蛇，真的不是很常見。