高雄昨（17）日上午遭雨彈狂炸，多處出現嚴重淹水情形。臉書粉專「工程師看政治2」（下簡稱工程師）想起2年前同樣的場景也發生過，當時並表示只要高雄巿民看政治的方式不變，接下去的20年，許多問題仍會是常態；工程師也感嘆，高雄像整個台灣一樣，檯面沒什麼選擇，選票又總是去不到對的地方。

針對高雄昨淹大水情形，工程師今在臉書指出，同樣的場景在2年前也出現過，在2021年8月7日高雄大雨，多處淹水達20～30公分，道路出現數個坑洞以及大面積塌陷，甚至有位民眾在淹水中行走因路燈桿漏電而死」。工程師提到，當時他曾表示，只要高雄巿民看政治的方式不變，接下去的20年，淹水等許多問題仍然會是常態，因為民眾投票的時候，根本就不在意這些。

工程師感嘆表示，2021年韓國瑜被罷免的理由，不是巿政出大事，而是去選總統；不是不適任，而是仇恨加上政治鬥爭。工程師認為，高雄是個特別的地方，大面積氣爆加上城中城大火死去幾十個人，都不影響民進黨的統治權與地位；高雄就像整個台灣一樣，檯面已經沒什麼選擇，選票又總是去不到對的地方，結果就是一起向下沉淪。