2023年癸卯年是60年一次的「黑兔年」，因此又被稱「最凶鬼月」，民間有不少禁忌寧可信其有，千萬別鐵齒！一名擁有開計程車5年資歷的運將佃佃近日就在節目分享，業界有「不要在鬼月牽車」的禁忌，怎料一位新手司機卻接連踩雷，導致身體離奇出狀況，求助法師後，對方還對他說「你早就要來了！」

運將佃佃在節目《小明星大跟班》透露，計程車業有「不要在鬼月牽車」的禁忌，不料一名菜鳥同事看上一輛車，剛好鬼月有促銷活動，衡量後發覺便宜很多，便將車子買下；不只這樣，對方連將車子開去大廟「淨車」的步驟也省了。

幾天之後，菜鳥司機行經辛亥隧道，碰巧同車行的一名運將也趕時間路過，對方匆匆一瞥後，便在公司群組傳了訊息，一方面羨慕菜鳥司機有新手運，一方面又好奇問道「載那麼多人，你要去哪裡？」沒想到菜鳥司機卻說「我已經空班一個小時了。」頓時群組的人全不敢吭聲，菜鳥回家後還無預警連續3天高燒不退，直到好轉後，一群同事立即好心陪同他去廟裡淨車。

然而最讓眾人詫異的是，法師淨車到一半時，突然脫口說，「這車是誰的？你早就要來了，你被人家坐順風車了，你知道嗎？」推測應該是菜鳥司機行經辛亥隧道時，被一群「好兄弟」搭了順風車，最後法師也耳提面命提醒，要他前去祭拜地藏王菩薩，祈求庇佑。