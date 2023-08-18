味全龍徐若熙18日在二軍先發出賽，投2局、29球，投出2次三振、被敲2安無失分，最快球速155公里，總教練葉君璋透露，對於他回歸的時程教練團已有想法與安排，但強調還是要看徐若熙投完後身體狀況而定，但不變的是傷癒復出一軍首戰一定在主場。

徐若熙在去年7月中旬動了右手肘韌帶置換手術（Tommy John surgery），近期開始在二軍出賽，13日先發1局、投8球，今天再次在二軍先發登板，球數也逐漸增加，一軍教練團也都透過轉播掌握他的狀況。

葉君璋表示，今天是徐若熙受傷後第1次投2局，看起來是滿順暢的，越後面感覺動作更流暢、更輕鬆，「節奏對就會越投越輕鬆，今天第2局就有這個感覺，也是為什麼今天讓他投比較多的原因，要讓他知道這樣投可以輕鬆時，就可以正常了。」

葉總表示，教練團針對徐若熙歸隊一軍都有安排時間表，「有（安排投滿幾局上來），應該不會太晚啦！今天這樣看起來是好的，就看明天手臂狀況，如果健康、沒有不舒服就能繼續下一步，不會再安排一場50球。」

對於徐若熙歸隊首戰，葉君璋明確說會是在主場亮相，但他強調，一切還是要以球員身體狀況為主，「如果有任何不對就沒有了。」

被問到是否意指若身體健康下一場就是一軍出賽？葉總說：「會討論。」他表示，徐若熙開刀到現在已經是很安全的時間，但教練團想要更保守一點，所以才沒有急著讓他復出。