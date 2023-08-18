夏威夷毛伊島剛發生導致逾百人喪生的災難性野火，人們目光轉向一個意想不到的罪魁禍首，那就是幾十年來被當作完美的燃料、如今卻在整個夏威夷大規模蔓延生長的入侵草種。

這些入侵草種能抗旱、適應艱困地形，卻逐漸排擠當地物種，在美國西部也成為日益嚴重的威脅，導致毀滅性野火不斷增加。

加州大學聖巴巴拉分校的生態學教授丹東尼奧（Carla D'Antonio）告訴法新社說：「入侵草種非常易燃，它們會改變地貌。」

「它們創造了更有利於發生更多火災的條件，因此突然間，我們就經歷了更多火災。」

30多年來一直在研究這些物種的丹東尼奧表示，它們死後並沒有分解，而是「長時間留在那裡，像骨頭一樣乾掉」。它們也很頑強，比當地原生物種更能在火災中生存，並逐漸取代原生物種。

這些外來草種包括野牛草（buffelgrass）、幾內亞草（Guinea grass）、糖蜜草（molasses grass），大多來自非洲，當初被引入作為牛飼料，絲毫不知道數十年後會帶來危險。

夏威夷在1990年代受到全球化影響，原本的甘蔗園不再栽種，這帶來災難性的後果，因為大片土地被棄置，為入侵草種提供可乘之機。

毛伊郡（Maui County）在2021年發布的防火報告稱，由於氣候變遷導致氣溫升高、乾旱時間變長，加上入侵草種的威脅日益嚴重，使得火災威脅升高。

儘管夏威夷以熱帶風光聞名，卻變得比以往更加乾燥。2016年的一項研究顯示，當地90%的區域降雨量比上一個世紀減少。

毛伊郡的報告中建議：「採取積極作為，用本土原生植物取代那些危險的入侵草種作為燃料來源，以減少可燃物來源，並提升保水性。」