焦曼婷（左三）和劉璋謚（右三）玩矇眼穿衣服。（中視提供）

筠熹（左起）、儀諪、白雲、何妤玟、梁赫群、孟潔到花蓮出外景。（中視提供）

梁赫群、何妤玟、白雲主持的戀愛實境綜藝《戀愛上線中》第2集中，高凌風的女兒葛宸羽擄獲不少男生的心，像是進行穿衣遊戲時，她雖然朦著眼，仍不疾不徐地幫男生穿好襯衫，做事細心，也經過近距離的互動，男女之間愛意升溫，葛辰羽更當面對男生說出：「我現在對你蠻有好感的。」

製作單位還安排男生進行「快閃才藝秀」，讓他們透過才藝向女主角示愛，葛辰羽異性緣爆棚，連續3個男主角都是鎖定她，不僅對她自彈自唱情歌，還有男生為她製作專屬特調。

節目中三女五男在花蓮展開愛之旅，製作單位安排眾人到森林遊樂場體驗走繩索，考驗男主角的勇氣，何妤玟覺得透過體驗確實能觀察到本性，她也提到以前跟一個男生出去，要玩雲霄飛車時，對方不敢就把她推上去，所以深刻體會「患難見真情，這種東西演不來」。

錄影過程，焦曼婷與男主角一起進行高空繩索，但對方有嚴重懼高症，為了跟焦曼婷順利闖關，他硬著頭皮上場，焦曼婷也頻頻鼓勵對方：「沒關係，你可以害怕，我保護你。」不料走完男生立馬身體不適，還暫停錄影緊急送醫。《戀愛上線中》每周日晚間10點在中視播出。