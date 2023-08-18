MeToo事件持續延燒，加上性防4法通過，警方獲報相關案件逐步攀升。中和警分局於本月15及17日召集各派出所員警及社區家防官，辦理婦幼業務教育訓練，提升一線人員偵辦婦幼案件的專業能力，將家防官經驗傳承給種子教官。中和警分局也提醒，青少年朋友在網路上交友一定要提高警覺，不要大意傳送自己的私密影像給網友。

婦幼業務教育訓練請來資深家防官分享實際案例，將經驗傳承給26名婦幼種子教官，並教導他們專業法規知識，希望他們能以同理心在第一時間給予有效協助，讓受害者都能夠被接住與保護，逃離性暴力的深淵。經過訓練，參訓人員彼此相互學習，為婦幼保護加入新力量。

中和警分局也提醒，青少年民眾使用網路務必提高警覺，小心惡狼就在身邊，並宣導不下載來路不明APP、不拍裸照不分享、拒絕視訊裸聊等3招防止私密影像遭到外流。數位性別暴力的防治，不分年齡性別，若是不幸成為受害者，也不要慌張，切記保存好證據並向警方報案。

三峽警分局與鶯歌區大湖里17日也舉辦婦幼安全宣導活動，現場超過30名安親班兒童參加，三峽分局家防官警員蔡武育也透過生動活潑的故事，向小朋友們宣導婦幼安全。

蔡武育有感兒童遭遇家庭暴力時的無助，希望幫助孩童們遠離家暴的陰影，讓他們知道社會上還有很多人願意伸出援手。他也因為積極處理家暴案件申請緊急保護令及協助辦理目睹兒少安置，近日獲頒「新北市推動高風險家庭安全網有功人員」。

蔡武育透過故事，向小朋友們傳達正確求助方式及自我保護的觀念，也讓他們知道，如果沒有做錯事卻遭到家中長輩打罵，就是家暴，可以撥打110或113向警方求助，也可以和學校老師說。

三峽警分局表示，兒虐一向是社會矚目的案件，許多教養者常常認為孩子是附屬品、不打不成器而濫用管教權利。WHO報告顯示家暴對受害者往往造成死亡、受傷、生育健康、憂鬱、物質濫用、自殺等負面影響。30％至60％的親密伴侶合併發生兒虐，更有可能將家暴傳給下一代，因此婦幼觀念有必要從小紮根培養、杜絕兒虐事件發生。

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