新竹工程資訊服務協會捐贈災情勘查車給苗栗縣消防局竹南分隊。（謝明俊攝）

新竹工程資訊服務協會捐贈災情勘查車給苗栗縣消防局竹南分隊，苗栗縣長鍾東錦與前竹北市何淦銘共同啟動。（謝明俊攝）

新竹工程資訊服務協會捐贈災情勘查車給苗栗縣消防局竹南分隊，消防局匡夢麟感謝協會義舉。（謝明俊攝）

新竹市工程資訊服務協會，在竹竹苗地區經常從事許多公益活動，繼續日前捐贈一部新的勘災車給新竹縣消防局後，18日再捐贈一部勘災車給苗栗縣消防局竹南分隊，苗栗縣長鍾東錦代表受贈，並與協會創會會何淦銘一同啟動新車，鍾東錦要求警消工務水利等局處加強天坑等天然災變處理SOP，並要求自來水處嚴格管控漏管爆管問題，以防天坑事件發生。

新竹市工程資訊服務協會是由前竹北市長何淦銘，結合竹竹苗地區熱心公益的企業家們所成立聯誼組織，成立至今已有32年，目前理事長為林玉清，會員包括竹竹苗三個縣市的建築規畫計設計行業的專家及企業家，基於共同興趣及增進訊息聯繫、支持與分享資源需要而成立協會。先前就先捐贈1部災情勘查車給新竹縣消防局後，18日再捐1部災情勘查車給苗栗縣消防局竹南消防分隊。

這部新的災情路勘查車價值130萬元，附有加強拖吊功能，可以在遭逢淹水情況時，或是中港溪海口等地區救溺等勤務時，可以隨行攜帶橡皮艇等救生設備，苗栗縣長鍾東錦參加捐贈典禮時，與何淦銘共同啟動勘查車，並感謝協會全體成員熱心公益。

鍾東錦表示，近期竹北市發生了天坑事件，以鄰為鑑，他要求消防局、警察局、工務處及水利處等，要研擬出處理類似事件的SOP，來因應可能發生的災變情況，他並要求自來水處第3區處的邱處長，加強全縣的自來水管線漏水或爆管的情況發生，由於竹北及頭份、竹南等地區地質狀況類似，一旦有管漏或是爆管情事發生時，很容易將地底沙石掏空，出現天坑災變，期望縣府團隊能及早準備防範。