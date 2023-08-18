高股息ETF復華台灣科技優息（00929）17日進入二次配息，再次掀起存股族及八大官股的騷動，不僅配息當週規模突破350億大關，受益人數超過16萬人，首次配息14日入帳讓網友們直呼有感。因而，市場上許多財經達人開始教存股族們，如何掌握秘訣為自己增加口袋深度，綜合來看可以透過「領息4大攻略」告訴存股族00929的發展性。

（一） 寄生上流ETF！3條件先掌握

存股族投資高股息ETF不外乎就是想要無腦的寄生上流ETF穩賺一筆，然而一檔可以寄生的標的，等同就像是自己的「乾兒子、乾女兒」一樣，得要「有錢有能力」，而這些錢跟能力究竟怎麼看？財經達人們普遍認為，需要掌握「投資組合的策略」、「配息的穩定度」、「年化配息率的可靠性」。

首先，配息的組合策略，影響成分股是否可以為此檔ETF賺進鈔票，00929為100%科技股，就過往台股經驗來看，比較電子類指數、臺灣加權指數、不含金融電子指數、金融保險類指數，達人認為相同時間點，「電子類指數的報酬最好。」

再者，配息的穩定度， 00929追蹤指數過去5年的平均股息率7.5%，將領到的股息做平滑化分配，達到月配息的效果，且選股策略著重ROE、波動度、平均殖利率、現金股利變異係數、長短期本益比差距等5項基本面篩選指標，因而可以選出最符合產品策略的40檔成分股。

最後，年化配息率的可靠性，目前兩次配息都落在8%，達人表示依00929的兩次配息落在每單位0.11元，代表復華投信團隊經過愼密精算過後，應該有極高的機率會將每月的配息金額儘量「定錨」在0.1元上下，訴求穩定的月配息，再加上有收益平準金的加持，如此全年總配息可望逾1元，全年總配息可望逾1元，依(8/17)最新收牌價格16.46元計算，全年配息率預估可超過7%，落在穩健且多數人滿意的6%~8%的範圍內。

（二） 達人點評！00929「穩定月配息」關鍵

「穩定月配息」是存股族理想狀態，承如上述提到00929憑藉數據及成分股挑選邏輯可以感受到復華團隊的信心，然而放諸變化萬千的股票市場，「配息能力」還是決定一切關鍵的因素。6月00929換掉一半成分股，聚焦半導體、電腦及週邊設備、車用電子零組件、電子通絡、儲能及AI等熱門應用領域，看得出力求分散電子產業佈局，有助於下半年傳統的電子股旺季，有機會持續挹注指數報酬及股息率表現。

資料來源：復華投信整理。資料日期：2023.7.31。

（三）00929六月換股藏玄機！除AI股存珍珠股解密

達人也近一步分析00929的新成分股中，6月調整指數成分股把受AI話題影響致使股價暴漲、波動大的成分股剔除，因其本益比過高使得投資價值降低，像是技嘉、廣達、微星等，等同在六月高漲時，將資本利得賺到手後，轉而投入可期待的「珍珠股」，包括啟碁、樺漢、聯發科、聯詠等，比方說7月份時，啟碁漲幅相當可觀，還有已經持有的光寶科，7月股價表現也是銳不可擋，加上7.8.9月除息旺季，基本上00929未來還有相對豐厚的股息可期待。

（四） 靠00929利滾利！兩招省錢撇步報你知

不同於市場上組合成「月配息」的ETF組合，00929本身就是月配息ETF，這當中最重要有兩點，首先，投資人透過「月」領股息可以避開二代健保補充費的支出。目前二代健保所課徵的條件是單筆超過2萬元課徵一次，若以一年有12萬的股息來說，存股族可以分成12次領息，避開課徵的門檻，省下2.11%的成本。再者，想透過利滾利獲利的存股族，要避免月領息扣匯費，可以在這檔ETF的保管銀行-富邦銀行開帳戶，把錢放進去作為投資目的使用，就可以省下匯費。

8券商都皆有提供定時定額或是小資存股的方式

由於00929成立以來至8/17，淨值總報酬率達9.47%，許多人盼它能回頭再上車，卻未能如願。連續兩次除息後秒填息的紀錄更讓投資人驚呼「撿不到便宜加碼」，更加證明存股族非常適合以定期定額方式買進。

舉例來說，假設每月想加薪5,000元或10,000元，以近5年平均指數殖利率7.5%計算，每月只要分別存1張、3張，三年即可達標，對於許多小資族來說，是比較容易達到的方式。加上富邦證從今日開始起提供定時定額存台股活動，投資人可以把握時機到富邦、國泰、元富、玉山、兆豐、統一、凱基、群益等8家券商，以定期定額方式及早布局00929，當股市不跌反漲，才有足夠大的低成本部位領息、賺價差都划算。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。