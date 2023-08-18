中國稱台灣涉違反WTO規範，將結合貿易壁壘調查情況研究中止ECFA。經濟部強調，兩岸同時入會且過程中從未進行市場開放談判，台灣沒有違反WTO規範，與中國貿易有相關機制和法律規定也行之多年，中國目前作為是出於政治動機。

中國4月12日啟動對台灣貿易壁壘調查，涵蓋農產品、五礦化工產品、紡織品等。中國商務部昨天表示，涉及產品已從立案時的2455項調整至目前的2509項，宣稱初步調查顯示，台灣對大陸貿易限制措施涉嫌違反世界貿易組織（WTO）規則，並將依據有關規定研究中止或部分中止兩岸經濟合作架構協議（ECFA）下，給予台灣產品的關稅優惠。

對此，經濟部今天表示，台灣未違反WTO規範，兩岸同時加入WTO時，台灣即已存在此措施，加入WTO過程中雙方並未就市場開放進行談判，但台灣也展現善意主動開放，迄今共准許9983項中方農、工產品進口。

經濟部表示，中國2005年訂定貿易壁壘調查規則後，歷經多年皆未對台灣進行調查，顯見中國目前作為屬於政治動機。

經濟部強調，兩岸經貿往來正常有序且互利互補，兩岸貿易關係有相關機制和法律規定，且行之有年，不希望被過度工具化、複雜化甚至政治化，相關貿易問題台灣仍願意與中國在WTO架構下繼續討論。

經濟部貿易局曾說明，台灣對中國大陸物品的進口規範，是依照1993年4月所訂定的「台灣地區與大陸地區貿易許可辦法」來管理，如符合不危害國家安全與對相關產業無重大不良影響下，就可公告開放進口。（編輯：潘羿菁）1120818