台北市長蔣萬安即將於29日親自率團前往上海，參與雙城論壇。除了台北市長身分外，蔣萬安「蔣家」身分，成為「國共內戰後蔣家後代首次以公職人員身分訪陸」為外界關注焦點。對此國民黨台北市議員徐弘庭認為，應會維持國民黨過去一中各表的基調，也會維繫其家族主體「中華民國」的概念；民進黨議員林延鳳則認為，蔣家所代表的政治符碼非比尋常，這次出訪恐將遭中國大陸「吃豆腐」。

蔣萬安29日即將親自率團前往上海參與雙城論壇，除了以台北市長身分外，身為「蔣家第四代」的蔣萬安，也成為國共內戰以來，首次有蔣家後代以公職人員身分訪陸。

國民黨台北市議員徐弘庭分析，這次出訪講萬安的身分是台北市長，因此應該不至於在兩岸關係上會有太多的突破或是說法；至於蔣萬安「蔣家人」的身分，徐弘庭則認為，應該還是會維繫國民黨過去「一中各表」的基調，以及過去蔣家以中華民國為主體的概念。

國民黨議員詹為元則認為，蔣家的確代表著整個國民政府政權與國民黨，所以時隔七十多年，蔣萬安身為蔣家後代，重新與中共接觸，外界一定會賦予相當的意義。詹為元說，相信蔣萬安本人會盡量沖淡蔣家的色彩，回歸城市交流的本質；不過在兩岸關係降至冰點的當下，官方重新開始交流就以蔣萬安拉響第一砲，可以重新激起對岸對於兩岸和平交流的重視，也能增加台灣民眾對兩岸互動的關注。

民進黨議員林延鳳則認為，蔣萬安此次代表台北赴中，是自1949年後「蔣家後代」首位具公職身分者的正式訪問，過去他的「阿祖」蔣介石主張「漢賊不兩立」，如今無視中國文攻武嚇仍執意前往，別說尚未入土的「兩蔣先祖」，就連還活著的其他家人如蔣方智怡、蔣友柏等會如何看待他的行為，也都令人好奇。

林延鳳指出，蔣家所代表的政治符碼非比尋常，面對蔣萬安「送上門來」，中國恐不會放過此一統戰「良機」，但蔣過往並無兩岸事務經驗，萬一在見了中國官員後，一個「不小心」便被官媒「出口轉內銷」大吃豆腐而無反應或慢半拍，屆時不僅損及國家與城市形象，更將丟盡蔣家的臉，恐怕「其他蔣家人」會更加捏把冷汗。

民眾黨北市議會黨團總召黃瀞瑩表示，蔣萬安現階段的身分就是台北市長，這也是上任後第一次的雙城論壇，應該聚焦市政交流之上，過去前市長柯文哲在雙城論壇奠定互動基礎，希望蔣萬安能在對等、互惠、尊嚴等原則之下，持續兩岸交流。