世芯-KY第二季營收為79.28億元，季增加38.7%、年增加1.66倍，單季獲利7.35億元，季增加26%、年增加71.7%，單季每股淨利10.16元，

世芯-KY累計上半年營收136.45億元，累計獲利為13.16億元，每股淨利18.25元。

世芯-KY表示，有鑑於北美客戶需求強勁，決議上修今年全年營收目標，從原本年營收8億美元進一步上修至9~9.5億美元，不僅如此，更不排除比9.5億美元更好，也預估下半年到2024年出貨將越來越強勁。

世芯總經理沈翔霖指出，目前看到AI(人工智慧)和HPC(高速運算)需求強勁，手中大客戶訂單持續放量，動能可望一路旺至2025年，除了HPC和AI，上季拿下大陸一線車廠客戶的ADAS訂單，車用訂單週期長，看好車用將是一大成長動能並延續至2025年。

展望第三季，因為近期面臨CoWos產能吃緊，世芯-KY預計第三季營收預估將較第二季下滑，季減率為個位數，但下半年營收將會優於上半年。目前北美客戶需求強勁，上個月積極爭取CoWoS產能支援，已經順利拿到一部分的產能，目前也得到台積電(2330)明年產能的支援。