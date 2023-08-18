當地官員今天稱，西班牙渡假島嶼田尼利夫島（Tenerife）發生嚴重野火，消防隊員奮力想要控制火勢，數千人被迫撤離。

法新社報導，大火於15日晚間引燃，火舌延燒肆虐田尼利夫島東北部一個有陡峭峽谷的森林地區。田尼利夫島是非洲西北部沿岸加納利群島（Canary Islands）的一部分。

群島警政首長桑托斯（Luis Santos）告訴當地電視台，迄今為止，大火已燒毀超過3200公頃的土地。

他補充說：「這是一場複雜且不尋常的火災。」

當地政府表示，由於空氣品質不佳，約3000名居民已撤離，而大約4000人被要求待在室內，禁止外出。

加納利群島自治區主席克拉維荷（Fernando Clavijo） 告訴記者：「這可能是加納利群島至少過去40年以來發生過最複雜的火災。」

他補充說：「極端高溫與天氣狀況使得滅火行動更加難以執行。」

這場大火威脅6座城市，當局動員約400名消防隊員和軍人在17架灑水飛機和直升機的支援下，全力灌救。