45歲台籍陳姓囚犯昨天在柬埔寨被蒙面歹徒劫走，柬國警方研判，遭判52年重刑的陳男可能是自導自演逃獄。陳男在獄中持續用手機操控事業，曾指揮獲釋英國獄友到台灣接運毒品。

柬埔寨暹粒市（Siem Reap）昨天上午發生一起劫囚事件，5名蒙面歹徒闖入一家牙科醫院劫走因販毒遭判52年重刑的台籍陳姓囚犯。陳姓囚犯2009年2月11日遭柬國警方逮捕，迄今已被關14年多。

柬埔寨媒體報導，陳男近日不斷喊牙痛、無法進食，先前外出就醫一次，但情況未好轉，近日應醫生要求，才再回去檢查牙齒。未料陳男才一踏入診間，5名蒙面歹徒立刻闖入醫院。

根據柬國媒體外流影片，這5名歹徒闖進醫院走到診間外就立刻掏槍，將4名在外等候的獄警雙手反綁，一名疑似醫生的人隨後從診間緩慢走出離去，歹徒接著帶獄警進入診間，再將陳男帶上車逃逸。

據了解，陳男2009年前就時常進出柬埔寨，2009年被抓之後還是天天用通訊軟體對外報平安、閒聊。柬國警方研判，45歲的陳男或許是因為「害怕被關到死」才策劃整起劫囚事件。

也因為陳男在柬國獄中手機照用、訊息照傳，販毒事業版圖得以不斷壯大，柬埔寨、泰國、台灣旗下販毒網絡綿密，甚至還在獄中吸收獄友，待對方出獄後再派往各個具潛力的國家「拓展市場」。

英國籍男子賈瑞特（Nathan Garrett）2020年初開始走私毒品到台灣，市價達新台幣上億元，並於2020年11月在彰化高鐵站交易毒品時遭警方逮捕。高雄地方法院刑事判決指出，幕後指使者就是陳男，兩人是在柬國獄中認識。

柬埔寨警方向當地媒體指出，截至今天中午，已抓到其中4名涉嫌參與劫囚的人員，其中部分人員在柬國首都金邊落網。一名柬國警官表示，4名涉案人員全部都是柬埔寨人。

柬國警方表示，已在郊區找到歹徒作案時所使用的汽車與槍械、面具和衣服，不排除陳男正設法潛逃出境。一般而言，從柬埔寨偷渡出境的路線，可能會先前往越南、寮國再轉往中國等地，警方正擴大搜查中。