調查人員於搜索現場查扣之點鈔機。(法務部調查局提供／蔡旻妤台東傳真)

調查人員於搜索現場查扣疑為不法犯罪所得。(法務部調查局提供／蔡旻妤台東傳真)

李姓男子有多項詐騙紀錄紀錄，他與妻子找來3對夫妻檔加入行列，由詐騙集團成員扮演多重角色，透過LINE尋找對象，再以戀愛交友讓被害人一步步踏入愛情陷阱，誘使他們投資期貨商品、虛擬貨幣，總計詐得2億餘元。調查局台東縣調站接受檢舉後，報請台中地檢署指揮偵辦，將李男等12名犯罪集團成員移送法辦，檢察官調查後認為李男涉犯詐欺等罪，依法提起公訴。

台東縣調查站日前接獲情資，以李男為首的詐騙集團，以愛情交友為前提，誘騙民眾落入愛情陷阱，再誘騙他們為了美好未來進行投資，購買虛擬貨幣投入詐騙集團設立之「HT5期貨交易平台」等投資獲利，再慫恿這些被害人向水房成員假冒的LINE帳號「Hpapy-C」、「U got it」、「愛老虎 U」等人頭幣商購買泰達幣，並將購買泰達幣的錢匯入李男的人頭帳戶中。

被害人將錢匯入後，李男再指示水房成員充值泰達幣到被害人的幣安託管錢包，讓被害人誤以為真的有投資虛擬貨幣，便投入所有積蓄，同時將泰達幣繼續打入詐騙集團指定的電子錢包進行投資，這些打入的虛擬貨幣全都無法取回，由李男集團成員提領一空。

台東縣調查站接獲民眾求助後，報請台中地方檢察署檢察官指揮偵辦，近日會同台中市調查處、刑事局中部打擊犯罪中心人員，持台灣台中地方法院核發搜索票，赴台中市南屯區李男辦公室及住所等處所執行搜索，當場查獲不法所得現金新台幣60餘萬元、點鈔機、帳冊、勞力士及法蘭克穆勒等高級名錶。

台中地方檢察署約談李姓男子、下游幣商、會計及車手等共12人到案說明，李男坦承使用人頭幣商及帳戶並收取被害人款項，李男幣安交易所帳戶共交易757萬餘顆泰達 幣，李男收取不法所得達2億元，全案依刑法第339之4條加重詐欺罪、洗錢防制法、組織犯罪條例等罪，將李男等人移送台中地方檢察署進一步偵辦。

此外，媒體致電台東調查站想要了解台東地區受害人相關情形，調查站人員皆表示並非本案件承辦人，因此無法回應，而台東調查站總機人員也稱站內有關人員皆外出，因此截稿前無法進一步取得相關資訊。