整開區B單元將新增1公頃的社福用地，而D及H、I單元將增加約2.88公頃的社福用地，預計可再提供4656戶社會住宅供市民居住。（新北市城鄉局提供）

新北市都市計畫委員會18日通過新店都市計畫第三次通盤檢討，將提送內政部都市計畫委員會審議。整體開發總面積達83.39公頃，採區段徵收開發，留設2.88公頃做為社福用地，預計可再興建約4656戶社會住宅供市民居住。

城鄉局指出，配合新店安坑輕軌帶動周邊地區發展需求，以TOD規畫理念陸續檢討沿線農業區整體開發，除新店B（K9站）、J單元（K8站）於今年7月通過市都委會審議，預計明年辦理區段徵收作業外，本次三通整體開發的D（K7、K6站）、H、I（K4站）單元總面積達83.39公頃，同樣採區段徵收開發，將可取得學校、社福用地、停車場及公園綠地等公共設施約33.62公頃。

城鄉局長黃國峰指出，市府採多元社宅興闢方式，於安坑輕軌沿線興建及規畫多處社會住宅，預計今年底完工的新店民安社宅，將提供1棟地下3層、地上14層共計194戶，而5月辦理公開展覽的民安段及安和段2處基地，將提供0.5公頃、386戶社宅。

黃國峰表示，整開區B單元將新增1公頃的社福用地，而D及H、I單元將增加約2.88公頃的社福用地，預計可再提供4656戶社會住宅供市民居住，促進當地的生活圈發展。