國定古蹟打狗英國領事館文化園區，除了見證高雄港開港歷史外，還兼具豐富的自然生態及人文歷史資源，是寓教於樂的好去處。高雄市政府文化局為鼓勵小朋友認識自身成長的環境，日前首度舉辦暑假營隊「打狗英國領事館《打狗大冒險：領事館小幫手日誌》」，參與學員直呼：「活生生的看到課本裡的知識真過癮！」

打狗英國領事館文化園區鄰近「壽山國家自然公園」，學員在實境遊戲中探索壽山豐富的動物生態（圖片來源：高雄市文化局提供）

高雄市文化局長王文翠表示，人文素養的養成需向下札根，今年文化局首度與長期投入環境教育專業培力的環境友善種子有限公司合作營隊活動，運用打狗英國領事館園區的古蹟建築、館內以栩栩如生的蠟像場景、硓咕石（石灰岩）古道、台灣開港通商歷史及壽山的自然生態為題材，針對正在學習鄉土教育的國小中、高年級學生，設計《打狗大冒險：領事館小幫手日誌》半戶外實境遊戲，讓學員從扮演「領事館小幫手」角色過程中涉入歷史情境，動手動腦幫助領事解決疑難雜症，培養對環境的觀察力，結交朋友並尋找資源解決問題，期待帶給學員們印象深刻的暑假回憶。

活動以小組分隊，在經驗豐富的小隊輔們帶領下，小幫手們以歷史情境中的角色來認識打狗英國領事館的功能、領事工作內容，及清末打狗開港通商等歷史，相當生動，引人入勝。又因為英國首位駐臺正式領事史溫候（亦翻譯作郇和、斯文豪）在臺執行公務期間，持續踏查自然、記錄物種，且打狗英國領事館文化園區鄰近「壽山國家自然公園」，因此實境遊戲也融入國家自然公園裡豐富的動物生態，讓學員們更加認識國家公園裡有哪些可愛且珍貴的小動物，解謎過程邊走邊玩，歡笑聲此起彼落，十分有趣。

各組成員齊力將印象深刻的關卡與元素繪製成八頁書發表（圖片來源：高雄市文化局提供）

高雄市文化局表示，打狗英國領事館首度辦理夏令營活動非常受到學員喜愛，廖姓女學員表示：「活生生的看到課本裡的知識真過癮！而且好驚訝臺灣出口物品的數量竟然這麼多！」鍾姓男學員及廖姓男學員異口同聲表示，印象最深刻的活動是「找被關的船員在哪裡」的關卡，因為可以瞭解船員發生了什麼事，很新奇！文化局未來將持續推出更多寓教於樂的活動，有興趣的民眾可以關注打狗英國領事館臉書粉絲專頁，了解最新活動消息。

打狗英國領事館首度辦理夏令營活動非常受到學員喜愛（圖片來源：高雄市文化局提供）

（圖片來源：高雄市文化局提供）