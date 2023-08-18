嘉義縣番路鄉號稱300百年歷史名寺蒙塵，69歲江姓常務委員被檢方起訴涉嫌強制猥褻罪，江男在佛祖殿內撫摸未婚女子「小櫻」私處，另有4名未婚妙齡女也受害，小櫻淚控「神棍」假藉神明之意害人；寺方表示，委員會5月間改組，江男已非常委，此案已走司法程序。

小櫻指述，她在外地工作，聽人介紹番路鄉這家名寺很靈驗，去年1月間初次去拜拜替重病的哥哥祈福，江男主動自我介紹是「神明代言人」、「乩童」。

幾天後江男打電話連絡她到寺裡參拜，單獨帶她到只有廟方人員能進入的三寶佛祖殿內，用手壓住她的頭，對神明聲稱「菩薩我幫祢找到義女了」，又佯稱她有婦科問題，強行拉開她的外褲，伸手撫摸她私密部位，再緊緊抱住她，逞足性慾。

檢方起訴書指出，江男於2022年3月間、5月間、2020年7月間、2017年2月間，在寺廟竹志工休息室、後山停車場、中埔鄉一處摩鐵分別對其他4名女子撫摸私密處、強吻、熊抱，共涉嫌6次強制猥褻罪。

小櫻淚訴，她不甘受辱，且聽聞江男先前也有不良紀錄，受害人不止她，透過網路聯繫到上述4名受害人報警處理，她們5人都是20多歲至30多歲未婚女子，其中有人是念大學時被害，要揭露江男的狼行，不希望再有人受害。

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