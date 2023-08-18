美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天宣布正在追蹤COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的一種高度突變新型變異株，這種變異株稱為BA.2.86。

路透社報導，CDC在社群平台X上發文證實，美國、丹麥和以色列都已檢測出名為BA.2.86的新型變異株。

CDC表示：「隨著我們更加了解BA.2.86，CDC關於保護自己免受COVID-19感染的建議仍然維持不變。」

世界衛生組織（WHO）今天稍早在X發文稱，已將BA.2.86列為「監控中變異株」（Variant Under Monitoring），因為它攜帶大量突變基因。

WHO表示，截至目前，僅有少數國家通報發現這款變異株的少數基因序列。

德州休士頓美以美醫院（Houston Methodist）臨床微生物學醫療主任朗恩（S. Wesley Long）解釋，與目前的XBB.1.5主流變異株相較，這個新譜系有36個突變。

他說，BA.2.86是否能擊敗其他病毒株，抑或是在躲避先前感染或接種疫苗產生的免疫反應方面具有任何優勢，仍有待觀察。

賀勤森癌症研究中心（Fred Hutchinson Cancer Center）病毒學家布倫（Jesse Bloom）在今天發布的簡報中表示，初期分析表明，新變異株「將比XBB.1.5更容易躲避針對Omicron之前和第一代Omicron變異株產生的抗體」。

Omicron亞型變異株XBB.1.5是目前的COVID-19疫苗追加劑所瞄準的病毒株。

布倫的簡報指出，最可能發生的情況是BA.2.86傳播力低於當前的主流變異株，因此永遠不會廣泛傳播，但仍需要更多基因序列資料以供研究。