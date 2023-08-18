一名男子有抽菸、喝酒、愛吃肉的飲食習慣，儘管知道這些都是大腸癌的的危險因子，他仍無法戒除，醫師表示，若不改變飲食、生活習慣，只能透過定期做大腸鏡來杜絕大腸癌上身，因為大腸癌有9成的發生原因來自於息肉癌變，因此若定期做大腸鏡、切除息肉，確實能達到超前部署的效果。

大腸癌每年新發人數已連15年是癌症之首，依據衛福部國健署109年癌症登記資料，大腸癌新診斷個案有1萬6829人，等同於每31分就有1人被診斷為大腸癌，年奪6000多條人命。

基隆長庚醫院胃腸肝膽科醫師錢政弘在《下班經濟學》表示，大腸癌有9成是來自大腸內息肉癌變而造成，因此若能透過大腸鏡檢查時切除息肉，就可大幅降低罹癌的機率。一項國外的觀察性研究指出，定期做大腸鏡者可降低罹患大腸癌機率50%以上，即因大腸鏡不只是消極檢查，更能積極地杜絕病根。

他表示，上述男子有菸酒習慣，且愛吃肉、不吃蔬菜，他幫男子做大腸鏡時發現很多息肉，他勸告男子戒除不良的飲食習慣，男子思考後覺得難以配合醫囑，因此詢問如何降低罹癌風險。錢政弘表示，確實可透過定期做大腸鏡來切除息肉來超前部署。

至於大腸鏡的檢查時機，錢政弘表示，一般認為，成年人應自50歲進行首次大腸鏡檢查，但美國癌症醫學會建議，應自45歲起開始做大腸鏡檢查。至於大腸鏡檢查的間隔時間則視檢查結果，「若無息肉，隔5年再做一次檢查即可；若有發現息肉，應隔2~3年再做大腸鏡檢查，以利及早發現息肉、予以切除。」

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