中租租車由中租-KY旗下中租迪和全資子公司中租汽車租賃經營，據中租-KY年報揭露，中租汽車租賃2022年營收41.04億元、年增23.36％，營業利益2.33億元、年增達79.28％，營益率自3.91％升至5.69％，稅後淨利1.87億元、年增達75.49％，每股盈餘1.13元。

因應業務擴張、看好疫後復甦需求及商機，中租迪和3月對中租汽車租賃大舉增資達54.6億元，使實收資本額自16.55億元躍增至72.92億元、跳增3.4倍。據中租迪和財報揭露，而中租汽車租賃2023年上半年稅後淨利1.44億元、年增達59.21％，已達去年全年77.26％。

中租租車2018年起與Hertz租車開啟雙品牌跨國合作，由中租租車在台提供Hertz及旗下Dollar、Thrifty來台國際旅客，自駕或附駕、機場接送等優質服務。Hertz則提供台灣旅客簡便的預約流程，於全球逾8000處據點享受自駕或機場接送等租車服務。

中租租車表示，雙品牌合作拓展海外市場對中租租車的品牌認識，有效建立來台租車需求旅客的品牌指名度，更成功提升中租租車的海外旅客數，逾半業績貢獻來自於國際市場高知名度的Hertz及旗下Dollar、Thrifty，同時帶動長、短期租車服務。

Hertz租車表示，雙品牌合作逾5年，中租租車的專業優質品牌形象，確實為Hertz客戶提供台灣在地且便捷的租車服務，提升客戶滿意度，期待未來能為中租租車的用戶，提供全球各地更完善的服務，雙方持續共創雙贏。

中租租車的服務據點設置於交通樞紐、商務觀光租車需求高的地區，提供快速的取、還車服務，以滿足休閒旅遊與商務需求等不同消費者。同時，秉持ESG永續發展理念，中租租車正積極籌備推出共享汽車服務，為社會共享共好新經濟投注心力。