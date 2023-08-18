周五泛歐Stoxx 600指數早市下跌2.37點或0.5%，為448.82點，估計將出現連續第四個交易日的收跌。

債券殖利率上升，在本周也給股市帶來壓力。Stoxx 600指數預計本周下跌2%。

中國經濟一直是投資人關心的議題。一系列的疲弱經濟數據，和房地產的不安，都讓後疫情時期的復甦希望落空。

業務在中國較多的奢侈品股，LVMH集團、開雲集團(Kering)、愛馬仕跌幅介於0.6%至1.2%，主要是對中國的消費力持續感到擔憂。

受重擊的房地產開發商中國恆大集團在美國法院申請破產保護，並進行全球最大之一的債務重整工作。中國利空消息再添一樁。

業務較多面對中國的礦業股，早盤再次下滑1.1%。

英國在公布七月零售銷售明顯下滑之後，英國股市早盤跌0.6%。

在法蘭克福上市的SUSE大漲59%，報15.3歐元；稍早該企業軟體公司說，大股東殷拓集團(EQT)將以每股16歐元價格，私有化該公司。