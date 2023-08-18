苗栗縣第208個社區關懷據點設在苗栗市祥雲社區，18日舉行啟用典禮，由縣長鍾東錦頒發開辦費。（謝明俊攝）

苗栗縣第208個社區關懷據點設在苗栗市祥雲社區，18日舉行啟用典禮，縣長鍾東錦與苗栗市長邱鎮軍與長輩一同做體健操。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦上任後積極推動成立社區關懷據點，全縣第208個關懷據點18日舉行揭牌典禮，位在苗栗市最偏遠的祥雲社區，祥雲社區雖然屬於文聖里但與市區隔絕獨立成一個封閉社區，社區長輩往來市區的文山關懷據點距離過遠，縣府社會處經過多次勘查尋訪，獲得祥雲社區全體長輩及光音草本自然療育協會的全力支持下順利開辦，苗栗縣鍾東錦及苗栗市長邱鎮軍到場祝賀社區長輩健康永遠，快樂多多。

苗栗市祥雲社區緊鄰長春石油苗栗廠區，位處苗栗市的最西北角，屬文聖里，因於地處偏僻，甚至有許多老苗栗人都不知道有這個社區的存在，據悉，社區全部共有1百多戶，65歲以上的長輩約有3、40人，由於苗栗市文聖里與文山里原本是同屬文山里，因人口增加後里界重畫分成2里，但由於過去同屬一里的關係，所以新建活動中心時，安排兩里合署辦公，關懷據點也設在兩里活動中心內。

由於祥雲社區位置太過偏僻，社區內長輩如果要參加關懷據點活動，必須遠赴文聖文山里活動中心，因而影響長輩們參與的意願，縣府社會處規畫新關懷據點時，得悉這個狀況，經查訪社區，並與原本設在社區光音草本自然療育協會，以及社區長輩共同會商後，自然療育協會同意承接照顧社區長輩的工作，也確定了苗栗縣第208個關懷據點就設在祥雲社區，並且專門服務社區長輩。

18日，苗栗縣長鍾東錦與苗栗市長邱鎮軍共同前往祝賀據點啟用，並頒發關懷據點開辦費，鍾東錦並與邱鎮軍隨同社區長輩一起做體健操，期望長輩們多利用關懷據點，相互照顧，過得快樂健康。