維護公共場所空品，北市今年發布「室內空氣品質認證場所推動計畫」，World Gym內湖港墘店成為北市首家室內空品金級認證的運動健身場所，18日由環保局長吳盛忠親自授證，環保局表示，計畫推動至今，已有73處提出申請，其中33處取得金級場所認證、1處取得銀級場所認證。

吳盛忠表示，後疫情時代來臨，以變動防疫為主，諸如戴口罩、打疫苗等，但若病毒或細菌能在空氣中先過濾掉，可減少受感染風險，這次World Gym內湖港墘店採用UV-C紫外線空氣殺菌及自動通風換氣設備，有效減少室內環境細菌及病毒傳播風險，值得肯定。

環保局表示，該健身中心經室內空氣品質檢測，二氧化碳平均濃度均小於800ppm、細菌平均濃度均小於500CFU／m³，符合金級場所認證標準，目前「室內空氣品質認證場所推動計畫」於3月14日發布至今，已有73處提出申請，其中33處取得金級場所認證、1處取得銀級場所認證。

健身多年的民眾王先生表示，室內健身房有許多好處，比如不受天氣的影響、器材更安全等，唯一會輸給戶外的就是空氣品質，會擔心室內空氣循環不好，如果能有認證把關是多一層保障；業者則說，全台117家分店會陸續優化空氣品質，並依每家店環境設備改善，讓民眾生活更健康。

此外，室內推動標章認證，室外則加強管制高汙染車輛，空汙噪音防制科視察薛加湧說明，北市擬設立「第三期空氣品質維護區」，劃設範圍為新生南路至松江路，除以往柴油車應取得標章，也首創將施工機具納入管制，後續將彙整相關意見依空汙法規定提報環保署核定，最快年底核可通過，並於2025年實施。

薛加湧補充，今年也運用紅外線氣體顯像測漏儀，巡檢23家加油站油槽真空壓力閥，輔導12家業者改善逸散洩漏，並依餐飲業空氣汙染防制設施管理辦法，完成857家餐飲業清查納管，輔導其設置油煙及異味防制設備，從而改善空氣品質。