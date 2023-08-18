大陸網約車平台大打價格戰，瞞報營運數據，造成上半年網約車交通事故數量大幅上升。8月14日起，上海市交通委、市道路運輸局、市公安局、市市場監管局、市通信管理局等多部門，對上海18家合規網約車平台公司以及滴滴出行、高德打車平台進行聯合約談。

據報，2022年下半年以來，各網約車平台公司為搶占市場，透過特惠價及一口價等方式吸引流量，還放鬆準入把關，導致不合規網約車數量進一步上漲，嚴重損害雙合規駕駛員利益。同時，平台公司瞞報營運數據，安全管理把控不嚴，造成2023年上半年網約車交通事故數量大幅上升，增加乘客安全出行的風險隱患。

今年6月，行業管理部門下發《關於進一步規範網約車平台企業經營行為的通知》，明確了三不得、三維護工作要求，包括制定清退不合規車輛，規範價格行為、派單行為和合作行為，按規定及時準確全量上傳數據情況，以及加大營運管理力度，維護乘客合法權益，加強駕駛員權益保障等。

約談中，多部門組成的上海市交通運輸新業態協同監管工作專班，督查平台公司各項工作的推進落實情況，進一步重申管理要求。對推進落實不力的平台公司，要求拿出年底前每月落實的量化計劃。後續，協同監管工作專班將根據各平台公司推進時間表，加強督促跟蹤，要求各平台公司必須按照承諾，做到每月有推進，每月有落實，確保各項管理要求落地。對拒不落實或落實不力的平台企業，不排除進一步採取聯合上戶檢查，以及視情暫停區域內互聯網服務等聯合處置措施。

據了解，此次約談是上海市交通運輸新業態協同監管工作專班成立後組織的首次聯合約談，也是推進上海網約車合規化、規範化工作中的關鍵環節。約談以「一對一」的方式開展，管理部門與平台公司單獨面談，指出平台公司經營中存在的問題，提出管理要求。同時，傾聽企業實際需求，監管與幫扶相結合，推動行業健康、公平、有序發展。