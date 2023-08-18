日本中央政府機關一直以來經常使用社群媒體推特（Twitter）宣導防災資訊等，然而隨著推特名稱及商標被改為X，一些機關尚未決定是否更換商標，仍保留舊時代的藍鳥標誌。

日本時事通信社報導，日本中央省廳的官方網站在提供官方社群媒體的連結時，仍保有X在推特時代的藍鳥商標。因為X公司的方針尚不明確，各省似乎難以決定是否更換商標圖案。

推特2006年起推出服務，由於推特在英文中也有啁啾鳥鳴的意思，因此商標為一隻藍色小鳥。億萬富豪馬斯克（Elon Musk）2022年買下推特，今年7月更改推特名稱及商標圖案為X，藍鳥標誌也被換下。

日本內閣府及11個省被問及要如何處理官網上的藍鳥商標時，法務省、國土交通省等回答「討論中」；厚生勞動省回答「還在觀察狀況的階段」；文部科學省回應「尚未決定」等，都持保留態度。

內閣府則表示會「考慮社會的普及狀態採取措施」。

另一方面，總務省則回答「朝變更的方向前進，但仍在考慮具體時機」；外務省回應「還未確定具體方向，但將來也可能考慮變更」。

各政府機關的煩惱似乎是X公司的應對不足。農林水產省表示，新商標尚未提供給官方網站使用，所以目前無法變更。數個機關表示，尚不知道商標的使用準則。

關於新的商標X，某個省的官員透露，可能會有人不知道「X」是什麼，提議暫時合併使用原本的藍鳥商標。

防衛省的負責人則表示，「以前的商標包含和平的意象，對我們省而言比較好」，對藍鳥商標被換掉感到惋惜。

另外，由於推特在日本的法人名稱為Twitter Japan，若要順勢改名，似乎得改為X JAPAN，但就會與日本搖滾天團X Japan撞名。

對此，X Japan團長YOSHIKI日前在推特發文「Wow..！」，並張貼了極為震驚的表情符號，隨後並說，「我認為商標已經註冊了」。