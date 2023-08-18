嘉義縣警察局日前遭爆男警偷拍女警官如廁，案發後5天內，縣警局核准涉案警員退休，立委陳椒華今（18）日指控，嘉義縣警察局前後任局長廖訓誠與陳明君涉嫌「吃案」。對此，廖訓誠發聲明指出，身為機關首長，對於性騷案件採取零容忍，針對不實指控，已委任律師研議，將訴究法律責任，捍衛名譽。

2021年9月，嘉義縣警察局某女性主管在縣警局如廁時，發現遭所屬陳姓警員偷拍，案發後5天，縣警局火速核准加害人退休。立委陳椒華今指控，嘉義縣警察局前後任局長廖訓誠與陳明君不僅涉嫌「吃案」，竟還先後升官。

針對被控吃案一節，時任嘉義縣警察局長、現任新北市警察局長廖訓誠發聲明指出，身為機關首長，對於性騷案件絕對採取零容忍的態度與立場。本案發生於2021年，當下立即受理，按照規定程序報告、處理，針對當事人質疑，監察院已完成調查，於2023年4月25日提出調查報告在案，明確指出並無包庇、吃案。

廖訓誠表示，有關加害人與被害人和解，完全是雙方協調合意完成，雙方和解條件亦為雙方自擬，機關或個人並無以權勢要求或建議雙方和解情事。針對個人提出不實指控，已委任律師研議確認涉有妨害名譽之嫌，並將訴究法律責任，以捍衛名譽。