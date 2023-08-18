韓國三養食品於1961年推出韓國第一款泡麵-三養元祖泡麵，2012年推出Buldak火辣雞泡麵品牌，一推出即引起全球嗜辣者喜愛，熱銷於全球90個國家，今年三養食品推出全新K-POP舞蹈挑戰-「Play Buldak．Me We Play」，由韓國超人氣女團(G)I-DLE擔任代言人，演唱火辣雞專屬主題曲及拍攝MV，影音上線三天即創四千萬觀看數，今記者會迎來台灣區首位挑戰者－韓籍啦啦隊女神李多慧，一起大跳Play Buldak！

三養食品今年7月中於韓國總部發布火辣雞泡麵系列全球累積銷量已經超過50億(袋)，累積銷售額更是超越3兆韓元(約720億新台幣)大關，三養是全球第一的韓國泡麵品牌。三養進軍台灣十年，Buldak火辣雞系列產品於全聯、家樂福、大潤發等零售賣場，穩坐韓國辣味泡麵銷售第一品牌，今夏更引進韓國便利商店熱銷的杯麵系列：火辣雞肉風味鐵板炒麵系列的原味、起司及奶油白醬風味；火辣雞獨特辣醬，先甜後辣，隨著不同風味增添起司或是奶油白醬香氣，顛覆對辣度的想像、超刺激辣味攻佔味蕾，讓美味更升級！還有韓國泡麵始祖-三養元祖泡麵，微辣泡菜味的湯頭搭配香Q帶勁的韓式麵條，帶來最道地的韓國風味。即日起在全台7-ELEVEN等通路就能買，在台灣就能品嚐到韓國當地熱銷的三養杯麵系列產品。

「Fire Noodles Challenge辣麵挑戰」在社群媒體創下前所未有的紀錄，三養食品今夏創意再進化，啟動全球「Play Buldak」火辣雞品牌活動。由韓國K-POP舞曲製作人「250」（李浩亨Lee Ho-hyung）量身打造全新舞曲《Play Buldak》，並找來韓國超強女舞團LACHICA參與編舞創作，由韓國超人氣女團(G)I-DLE擔任代言人，為火辣雞獻唱專屬代言歌曲及MV，「Play Buldak」MV於Youtube上線三天即創四千萬觀看數。(G)I-DLE每位成員也親自拍攝短片，搭配Play Buldak超吸睛濾鏡，簡單的舞蹈動作加上洗腦旋律，預計將成為「Queencard」後又一洗腦神曲。趕緊到TikTok上和(G)I-DLE、Buldak火辣雞一起Me We Play吧! (#BuldakDanceChallenge)

接下台灣區首位Me We Play火辣雞舞挑戰的韓籍啦啦隊女神李多慧，在現場透過火辣雞動畫濾鏡大跳火辣雞舞，並上傳到TikTok加入火辣雞舞挑戰，現場還向“孟潔”隔空下戰帖，要她接棒下一個火辣雞舞挑戰。記者會現場李多慧也難掩興奮地表示她私底下超愛吃三養火辣雞麵，看到現場展示整排的杯麵，忍不住挑了一款她最愛的起司口味試吃，她開心表示：「三養泡麵真的是非常道地美味的韓國泡麵，我在韓國就很喜歡吃，現在台灣也能輕鬆吃到，好幸福。」

李多慧也不忘提醒9月15日三養食品將在樂天桃園球場舉辦三養主題日，這是中職首次結合韓國泡麵品牌的主題日，當天樂天女孩也會帶來(G)I-DLE - Play Buldak開場舞、現場還有火辣雞乒乓挑戰賽及三養泡麵試吃活動，當天購票入場即可獲得三養火辣雞扇子，歡迎大家來樂天桃園球場體驗三養火辣雞產品特色，一起Me We Play！