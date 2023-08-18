全家新蔬食品牌「植覺生活」涵蓋多樣蔬食餐點，漢堡、乾拌麵、蔥抓餅都有。（全家提供／朱世凱台北傳真）

萊爾富Hi-Life VIP APP萊購物引進「寶島黑糖糕」，單盒10入特價99元。（萊爾富提供／朱世凱台北傳真）

OKmart「銷魂大豆干」，28元。（OKmart提供／朱世凱台北傳真）

健康意識抬頭，蔬食「食」尚蔚為流行，超商分析銷售數據，購買蔬食消費者有4成為新客，西式商組最受年輕客群喜愛，中式商組則以40歲以上族群為消費主力，可見吃蔬食不再是小眾需求，超商品項除解決素食者深夜找不到餐點的困境，年輕人也會因想吃得少負擔或護地球而願意嘗鮮。

7-11在2020年推出素蔬食品牌「天素地蔬」，18日達成複合店100店里程碑，鮮食和冷凍專區遍布全台逾2500間門市，今年上半年相關業績也較3年前翻倍成長。民眾到店挑選能依標籤識別蛋奶素、全素等資訊，同時可吃到米其林聯名餐點，就連素食款肉乾、軟糖、冰品都有，目前賣到破億元的商品包括「松露菇菇燉飯」、「鷹嘴豆野菇嫩蛋捲餅」，滋味不輸葷食口感；另每回推素蔬食聯名新品平均可帶動相關業績成長3成以上。響應世界植物奶日，18日至22日推中杯燕麥拿鐵免費升級大杯。

全家不只導入里仁等知名品牌的蔬食商品，2021年起攜善菓集團推多款中西式蔬食新品，一舉帶動去年蔬食商品業績翻倍漲，如今再主打「麻辣鍋風味漢堡」，選用無香料布里歐堡搭植物肉排，搭百頁豆腐及青麻花椒特色醬汁，層次豐富。全家每月2日、22日也推會員專屬「植覺日」，於實體店買植覺生活系列商品享Fa點雙倍送。

萊爾富同樣搶搭蔬食風潮，在APP內的萊購物引進全素可食的「寶島黑糖糕」，每盒下殺5.2折只要99元，選用特級黑糖製成古早味的黑糖糕，蓬鬆回彈、軟中帶Q，香氣十足適合作為下午茶。OKmart同樣推素食者可食用的「銷魂大豆干」，兼顧便利與營養，口感軟嫩飄散滷汁香醇氣息。