28歲韓國男星安孝燮首度造訪寶島，本週六（19日）晚間將在台大體育館1樓舉辦粉絲見面會「THE PRESENT SHOW ： here and now」，今（18日）在萬豪酒店舉辦記者會，他透露20歲時曾和哥哥一起來台旅遊，「但因為那時候吵架所以各玩各的，這次來台希望可以創造更美好的回憶」，並稱自己昨天抵台便已品嘗牛肉麵，嗜酒的他，也已喝了6杯38度金門高粱，被酒香驚艷到，「下次也想挑戰58度」。

安孝燮抵台當天已品嘗牛肉麵、高粱酒。（粘耿豪攝）

安孝燮近年因《社內相親》和《浪漫醫生金師傅》等夯劇晉身男神之列，還將在翻拍自台劇《想見你》的韓劇《走進你的時間》中飾演男主角，他表示，看了劇本就決定接演，因為很喜歡時光機這個主題，雖然有先去看了原版，但許光漢把「李子維」這個角色表現得太完美，怕影響到自己的詮釋方式，就棄劇沒有繼續看了，也說花了1年的時間拍攝，過程中腦海裡一直在想台版是怎麼拍攝的，表示近期會再把《想見你》追完。

安孝燮對抗酷暑的秘訣就是不出門。（粘耿豪攝）

安孝燮起主辦單位準備的「開運竹」擺出各種姿勢拍照。（粘耿豪攝）

他平時愛宅在家，除了常上YouTube看動物影片外，最近也愛上打室內高爾夫球，屬於怕熱體質的他，被問及有沒有在炎炎夏日的消暑秘訣，他笑說「就不要出門，其他都不用說，待在家裡就對了。」記者會上，他有求必應，除了親民地配合秀個人技「大腿鼓掌」，也拿起主辦單位準備的「開運竹」擺出各種姿勢拍照，害羞直呼：「真的是個非常新奇的經驗！」最後，還再度秀中文感謝記者「謝謝，今天來到這裡」。

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