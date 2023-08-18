夏靖庭精湛演技。（華納音樂提供）

蔡恩雨的新歌〈一個人的傻事〉寫下那些被藏在心底卻無法表達的愛意與遺憾，MV力邀「金鐘視帝」夏靖庭跨刀演出，飾演深陷回憶的獨居老人，遙想著已逝的愛人，打動人心與精湛的演技令蔡恩雨在現場就忍不住眼眶泛淚。蔡恩雨也希望藉由這首歌能陪伴著大家一起釋懷那些遺憾的過去。

〈一個人的傻事〉MV故事圍繞著日記中所記載的珍貴回憶，將遺憾釋懷，轉化為感謝與永恆、美好的記憶。提到人生旅途中曾做過的「傻事」，蔡恩雨分享小時候父母離異，加上媽媽對爸爸的懷恨，以及對他的暴力印象，她幾乎很少與父親見面及相處，就連收到爸爸的來電時，她甚至不敢接起電話。然而直到看到爸爸生病到離開，蔡恩雨才突然有後悔的感覺，覺得人生最傻的事就是當時為什麼不接爸爸的電話，但後悔已經來不及。

夏靖庭在MV中飾演一個深陷回憶的獨居老人，想念著因意外而離開人世的另一半，每天的生活除了翻著舊照片，就是發呆回朔過往美好，似乎經歷多年前的打擊後就難以重新振作。就在某一天，夏靖庭突然聽見對講機響起，他衝去接聽，竟聽見了思念的聲音，並跑下樓緊緊擁抱著那個他朝思暮想的人並且放聲大哭。然而回到現實，一切其實都只是他腦海中的幻想。現實與想像的對比在此刻顯得特別殘酷，也惹得觀眾忍不住跟著劇中的主角一起忍不住掉淚，將遺憾隨著淚水釋放。

除了夏靖庭精彩出演，MV也請來吳子霏及新生代演員林輝瑝飾演年輕時的男女主角；蔡恩雨也加入客串隔壁鄰居一角，看著一切的發生。拍攝時，蔡恩雨對夏靖庭的演技直呼佩服不已，她表示：「夏靖庭老師在戲裡大哭的時候，當下的我正在看著導演的螢幕，那時候我一直叫我經紀人趕快給我面紙，害怕自己忍不住把妝哭花了。」吳子霏也說：「和老師對戲的時候，真的很難控制自己的情緒，也跟著很想哭。」