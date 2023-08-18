台北富邦勇士在2023年PLG選秀會上，於首輪第六順位選中來自高雄師範大學的蔡鎮嶽，雙方18日正式簽下2+1的新秀合約。歡迎鎮嶽正式加盟台北富邦勇士！

身高197公分、93公斤的蔡鎮嶽來自高雄師範大學，主打4、5號位。儘管高中來自東港高中為乙組出身，但鎮嶽具備優良的天賦、身材條件和潛力，進入大學時期後逐年進步，111學年度UBA賽季場均繳出14.4分、9.7籃板，兩分球命中率5成3，三分外線3成5，並有六場賽事繳出「雙十」的紀錄。蔡鎮嶽近兩年進步快速，擁有不錯的速度、機動性和投射能力，未來的天花板高度及學習能力備受矚目。

台北富邦勇士總教練許晉哲表示：「我們從選秀體測會上觀察到鎮嶽有良好的身體條件，同時在選秀賽中有不錯的表現。他的態度非常正面積極且謙遜有禮，這些都是富邦勇士選擇他的原因！希望鎮嶽加入後能夠多學多問、敢拼敢打，融入團隊及文化，創造屬於自己及團隊的未來。」

蔡鎮嶽加入台北富邦勇士選擇背號33號，準備展開在PLG的職業生涯，與隊友們一起學習拼戰！