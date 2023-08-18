陳佳文指出，中信金對碧桂園和中植系曝險為零。現在大家關心有一家金融機構對碧桂園曝險2.88億，平心而論，一家大型民營金控對一家企業曝險2.88億元，就只是「Peanuts」，沒必要驚小怪。有些議題被過度解讀。

陳佳文也提及，之前看到一則報導，指稱大陸將有「雷曼風暴」（指碧桂園事件），中信銀和凱基銀對大陸曝險金額較高，因此中信銀和凱基銀會有大麻煩。甚至說這兩家銀行的背後大股東都是姓「辜」，所以又扯到「九二共識」。不知道這是在寫政治新聞嗎？

陳佳文表示，就算是一家民營銀行對碧桂園曝險2.88億元，那也只是「被蚊子咬到，擦擦萬金油就好！」

陳佳文強調：中信銀的策略發展，就是要成為全球的華人銀行，所以先鎖定台商為主要客群，幫助台商國際化，也成為華人的銀行，這個策略目前看來執行得不錯，也因此和國內的銀行有所區隔。今年上半年中信銀海外分行獲利已經超過100億元，香港分行是中信銀做的最好的海外分行，而香港分行就有很多陸資客戶的貢獻。中信銀也是台灣布局最國際化的銀行，中信銀在日本、新加坡、香港和美國及泰國曝險都是台資銀行最大，所以，不喜歡國際曝險的投資人自然不會選擇中信金，認同我們策略的就會和我們站在一起。