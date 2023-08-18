惠譽(FitchRatings)確認維持自2021年調升我國長期主權信用評等為「AA」，展望「穩定」，肯定我國審慎財政管理及維持良好財政紀律。

惠譽表示，我國強勁外部融資、審慎財政管理、高度政府治理及具競爭力之經商環境係支持評等結果關鍵因素，認為整體稅課收入實徵數大幅優於預算數，抵銷政府為舒緩民生壓力及扶持疫後振興增加之相關預算，預估2023年度我國各級政府財政赤字占GDP比率為0.2%，遠優於AA評等群組國家中位數2.1%，而2024年度將為0.3%。

惠譽推估截至2023年底，我國各級政府1年以上公共債務未償餘額占GDP比率自2022年底之33.6%下降至33%，優於AA群組國家中位數44.7%，預期將維持微幅下降趨勢，至2027年底將為30.7%，肯定我國持續審慎財政管理，恪遵公共債務法規定之GDP 50%上限，係維持中期財政紀律良好基石。

財政部表示，全球經濟受益於通膨趨緩、企業與民間信心回升，以及重啟經濟活動逐步好轉，惟俄烏戰爭膠著、升息引發通膨壓力等下行風險仍存，財政部除持續審慎管理國家財政及嚴守財政紀律，未來將朝全盤檢視調整稅基，因應國際租稅趨勢適時研擬稅制改革措施，充實財政量能及強化財政韌性，積極引導民間資金投入公共建設，提升經濟動能及國家競爭力。