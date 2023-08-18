好市多台中南屯分公司的McCormick大蒜綜合香料調味粉檢出殘留農藥環氧乙烷0.1（mg／kg），與我國不得驗出規定不符。（食安處提供／潘虹恩台中傳真）

日前好市多輸入油漬乾酪邊境檢出環氧乙烷事件，經風險評估後，發現美國進口的香辛料調味粉被驗出環氧乙烷的風險較高，台中市食安處展開販售端美國進口香辛料調味粉抽驗專案。（食安處提供／潘虹恩台中傳真）

台中市食品藥物安全處主動展開美國進口香辛料調味粉抽驗專案，日前抽驗好市多台中南屯分公司的McCormick大蒜綜合香料調味粉檢出殘留農藥環氧乙烷0.1（mg／kg），與我國不得驗出規定不符，台中兩家好市多分公司已下架363罐，目前持續進行回收中。

日前好市多輸入油漬乾酪邊境檢出環氧乙烷事件，經風險評估後，發現美國進口的香辛料調味粉被驗出環氧乙烷的風險較高，台中市食安處展開販售端美國進口香辛料調味粉抽驗專案，共抽驗5件，檢驗結果8月11日出爐。其中，好市多台中南屯分公司抽驗的McCormick大蒜綜合香料調味粉，檢出殘留農藥環氧乙烷0.1（mg／kg），與我國規定不得檢出的規定不符，目前已發函進行相關處辦的行政程序中，另業者可於文到15日內，提出申請複驗。

食安處指出，台中市兩家好市多分公司共已下架McCormick大蒜綜合香料調味粉產品363罐（每罐637克，約231.2公斤），目前持續進行回收中。如後續複驗結果仍檢出不符規定，則涉違反食安法可處以6萬以上、2億元以下罰鍰，市府將主動掌握邊境抽驗結果，進行相關風險評估，並滾動式調整後市場監測的抽驗項目，加強把關市民的食安與健康。

另外，好市多總公司從美國進口Sonoma精選乾酪綜合包日前傳出檢出環氧乙烷0.2ppm不合格事件，市府8日掌握該批邊境檢驗不合格資訊後，已於10日派員稽查台中市2家好市多分公司，現場確認已自主下架美國Sonoma精選乾酪綜合包（910g／包；不分批號）520包，另也抽驗2件Sonoma精選乾酪綜合包（效期2023年9月26日及2023年10月19日）及其自美國輸入的雞肉用調味料及牛排用調味粉各1件，總計4件送驗環氧乙烷，目前尚待檢驗結果。