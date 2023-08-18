根據知情人士透露，大約1到2個月前，有一起疑似炸彈恐怖襲擊事件發生在北韓首都平壤附近。不過，南韓的國家情報機構在今天表示他們並未掌握到與恐怖襲擊有關的線索，但確實觀察到北韓內部嚴重案件的數量增加了大約3倍。

據韓國《東亞日報》18日獨家報導，消息來源指出，北韓戒備深嚴的平壤市區，過去1到2個月之間發生了一起罕見的爆炸襲擊事件。這似乎暗示北韓內部的持續糧食短缺問題已經使人們的耐心接近極限。

Pyongyang, North Korea pic.twitter.com/T2tqxe6Tfe — What the media hides. (@narrative_hole) August 14, 2023

南韓的國家情報機構對此回應說，他們的情報部門並未接獲關於恐怖襲擊的報告，但他們仍在密切關注北韓的動向。同時，他們披露了一份報告，該報告在5月底向南韓國會提交，指出北韓內部嚴重犯罪案件的數量已經增加了大約3倍，其中包括物資搶奪和投擲自製炸彈等組織性大規模犯罪活動。

南韓的情報機構推測，投擲自製炸彈的行為可能與經濟利益有關，但他們仍在觀察是否存在與恐攻有關。

根據消息來源所說，一些居住在平壤附近的居民表示他們聽到奇怪的聲音和哀嚎聲。儘管目前還無法確定具體情況，但仍有可能涉及北韓軍方高層或者僅僅是意外事件。

消息來源指出，今年以來，北韓內部的強盜和謀殺案件有所增加，甚至涉及槍械和炸彈的使用。同時，北韓領導人金正恩的安全措施也有所加強，例如引進了新型爆炸物探測器。今年4月，有目擊者看到金正恩周圍的安全人員攜帶著可能是防彈背心的物品。

報導推測，北韓長期以來的經濟困境和糧食短缺問題在新冠疫情爆發後變得更加嚴重。政府加強對人們賴以維生的走私活動的控制，這進一步引發了人們的不滿情緒。