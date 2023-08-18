星展與花旗銀行8月合併，是去年12月金管會核准後的決定。而這8個月，正是二家銀行資訊系統、人力調配、行員訓練，乃至於最重要的客戶資料正確性、資訊安全是否合宜等等項目應該要處理完畢，在金管會督導下，讓合併得以井然有序、順利進行。然而，客戶在過去四天所切身感受的，卻是各種混亂與不明確。

近日，星展銀行客戶在網路上反應來看，星展銀行不但未提供客戶足夠協助，更指出許多問題：包括客戶反應個資有誤、發現銀行帳戶無法登入或APP難以使用、客戶親自到分行卻還無法變更提款密碼、無法領到提款卡跟存摺，甚至有客戶反應遇到銀行私自挪用客戶款項乃至信用卡遭到盜刷等情事！

另一方面，銀行基層行員相當願意為維護客戶權益、儘速使合併後業務順利並維護公司聲譽，而加班解決客戶所提出的問題。然而，員工的付出不應被視為理所當然，勞基法的底線仍要守住、基層行員的勞動權益不能被犧牲。江永昌表示，與客戶權益並重的，是銀行基層行員的勞動權益，金管會、勞動部必須二者兼顧。

江永昌表示，星展併花旗本是一件值得作為國內其他大型金融機構整併的典範案例，然而如今客戶所反映的各種兵荒馬亂、星展銀行如無頭蒼蠅般的處置，以及過程中客戶所遭受的損害，都使得這次的合併被蒙上一層陰影。江永昌表示，金管會作為金融監理機關，有權也有責立即介入調查：針對合併以來客戶權益的損害，瞭解是否屬公司治理的重大缺失或銀行業內稽內控制度未落實的問題！