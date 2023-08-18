淡水漁人碼頭第7年舉辨河上煙火活動，在眾所期待下公佈今年2場次將落在8月27日及9月3日晚間8點，施放長達15分鐘的煙火秀，勘稱史上最長，且今年以多角度方式呈現煙火，觀賞面積更大、更震撼，而坐擁絕佳地利優勢的「福容大飯店淡水漁人碼頭店」順勢推出包含住房、餐飲、一日遊、企業包場等一系列煙火專案搶客。

今年漁人碼頭的煙火秀以400米海景煙火拉開序幕，長達15分鐘的煙火秀透過3個主題呈現，第一個環節由6吋主力高空彈煙火升空，象徵淡水的繁榮及發展步步高升，用五彩繽紛的煙火鋪滿夜空；第二個環節採用追逐式煙火，用大量的3寸及造型煙火搭配日本變色花柱煙火齊放，將整個大海渲染成花火嘉年華；最後一個環節則透過金色柳類煙花，在空間緩緩垂落，以堆疊的方式施放，帶來百花爭鳴般的煙火。

8月27日當晚的煙火，特別以「七夕情人節」為主題，用情侶笑臉、愛心造型煙火創造亮點；9月3日的煙火，則用「淡水意象」為主題，打造水母、魚、船等富漁人碼頭特色的煙火畫面。

此外，淡水漁人碼頭「動感水舞秀」也已登場，即日起至9月16日每晚都有水舞展演，每個時段都有不同的主題及曲目，今年特別增添了高科技「扇形水幕」及「雷射光雕」，結合淡水特色搭配噴泉與經典音樂元素，加上震撼環繞音響，打造動感水舞音樂秀。民眾可多利用大眾運輸搭乘淡海輕軌或紅26號公車，來漁人碼頭吃美食、看夕陽、賞煙花、觀水舞、拍美照打卡。

搭上煙火熱潮，福容大飯店淡水漁人碼頭店推出一系列煙火專案，雙人住宿1泊2食1萬1900元起，加贈1名兒童免費，在客房陽台就能看到巨型煙花；擁煙火第一排絕佳視野的河岸露台煙火席秘境，祭出雙人席次2999元；一日遊專案推出大人每位1000元，可使用飯店海景健身房、溫泉大眾池、戶外游泳池，並在泳池畔賞煙火；包場專案方面，3桌即可預訂，10人中式桌宴1萬3800＋10%，享受獨立包廂的璀燦煙火窗景。

此外，只要當日在阿基師觀海茶樓及田園咖啡廳自助百匯用餐，憑當日消費發票，可免費在2樓觀賞平台欣賞煙火。