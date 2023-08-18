中央選舉委員會今（18）日舉行委員會議，會中討論通過第16任總統、副總統選舉同一組候選人競選經費最高金額為4億2749萬4千元，將於今年9月12日發布選舉公告中載明。
中選會表示，依總統副總統選舉罷免法第38條規定，同一組候選人競選經費最高金額，由中央選舉委員會訂定，於發布選舉公告之日同時公告。
競選經費最高金額之計算方式，依同法條規定，應以中華民國自由地區人口總數百分之七十，乘以基本金額新台幣20元所得數額，加上新台幣1億元之和。
競選經費最高金額計算有未滿新台幣1千元之尾數時，其尾數以新台幣1千元計算之。所稱中華民國自由地區人口總數，係指投票之月前第6個月月底戶籍統計之人口總數。
中選會指出，第16任總統、副總統選舉，經依上開規定計算，同一組候選人競選經費最高金額訂為4億2749萬4千元。本次競選經費以今年7月31日人口總數2339萬2423人計算。
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