宏碩系統(股)公司主係從事軍用與商用真空微波管、半導體設備零組件及微波應用系統設備等製造及銷售，111年度營業收入為4億3718萬9000元，稅後淨利為1億1376萬2000元，每股盈餘為3.64元；112年上半年營業收入為2億1610萬4000元，稅後淨利為4809萬元，每股盈餘為1.55元。