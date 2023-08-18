近日彰化地院審結，依違反組織犯罪防防制條例，分別判處張姓等7名共犯有期徒刑1年6月至2年， 緩刑3至5年，可上訴。(本報資料照片)

彰化地檢署2019年破獲國內首宗發票詐騙，嫌犯透過虛設加水站公司，買進數千萬張空白發票，再依中獎號碼開立不實發票四處兌獎，3年詐領近1600萬，近日彰化地院審結，依違反組織犯罪防制條例，分別判處張姓等7名共犯有期徒刑1年6月至2年， 緩刑3至5年，可上訴。

這起案件發生在2019年，當年財政部中區國稅居接獲超商店員通報，常有特定民眾拿著多張中獎發票兌獎，而每張中獎的發票都來自某自動販賣機經營加水站公司所開立，而每張發票申報銷售額都僅有1、3元左右，認為有鬼因此通報。

國稅局利用「國稅管理運用稅務系統」大數據分析，發現共有7家公司行號出現類似異常情事，一共累積兌領5萬9203張發票，詐領金額高達1596萬5800元，認為有集團操作，通報彰化地檢署「租稅犯罪查緝平台」聯合偵查而破獲該犯罪集團。

判決書指出，以曾男、盧男為首的發票詐騙集團成員張姓等7名共犯，明知虛設加水站公司是實施詐術，該結構性組織是持續性及牟利性，張姓等7名共犯不但加入還分工，包括核對發票中獎號碼、使用空白發票登打虛開中獎、剪發票、銷毀未中獎空白發票、親自或使他人兌獎，部分成員還投資詐領集團，得手後還分紅。

法官審酌，張姓等7名共犯坦承犯行，繳回犯罪所得，衡量其經濟狀況和家境等情，判處張男等7人1年6月至2年有期徒刑，緩刑3年至5年，義務勞動120小時至240小時，2場次法治教育；其中有詐欺前科的卓男因累犯，遭判刑1年1月。主嫌曾男、盧男則另案審理中。