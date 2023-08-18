美日韓三國領袖明天將齊聚大衛營召開峰會。美方資深官員透露，領袖將討論科技、外交、軍事等一系列議題，也將在會後發表聯合聲明，預料重申並強調對台海承諾。

美國總統拜登（Joe Biden）明天將在大衛營（Camp David）歡迎到訪的日本首相岸田文雄與南韓總統尹錫悅，三方將召開領袖峰會，也會個別舉行雙邊會談。

這是美日韓三國領袖首次不是利用國際場合舉行場邊會談，而是獨立舉行峰會，也是拜登上任以來首度在大衛營迎接外國領袖。官員強調這次峰會的重要性與歷史意義。

美國資深官員在電話中的背景說明表示，三位領袖將承諾未來每年舉行一次會議，並將建立三邊熱線，以利在危機與不確定時刻進行磋商。

官員也強調，這次峰會不是單一舉措，是尋求以創造性戰略方式將盟友與合作夥伴聯繫起來，應該放在美國與東南亞國家協會（ASEAN）、美日澳印四方安全對話（Quad）、澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS），以及與其他像是印度、菲律賓等重要夥伴雙邊合作等更廣泛的背景下看待。

另一位官員表示，近年來中國與俄羅斯日益挑釁，俄羅斯對烏克蘭的非法與恣意入侵，讓美國許多盟友與合作夥伴都在思考自身安全，以及印太區域與其他區域的緊密聯繫。這些力量創造合作動力，南韓與日本也越來越趨向同樣的利益與目標，包括共享安全技術環境、共有價值觀，以及包括支持東南亞與太平洋島國等區域合作夥伴因應威脅。這次的領袖峰會將開啟三方合作夥伴關係的新篇章。

對於中國，官員透露，明天聯合聲明將對包括南海在內的許多不同領域發出強有力的三方立場，聲明將以堅定語言使三方的共同立場被清楚了解，這種共同立場是基於國際法、反對脅迫與軍事化，是基於2016年荷蘭海牙常設仲裁法院的裁決。

官員指出，三方明天進行的討論會更廣泛涉及印太區域安全與局勢，也會透過聯合聲明重申並強調對台海的承諾。

美日韓三國領袖去年11月中旬曾利用在柬埔寨金邊舉行的東亞高峰會（EAS），進行三方及個別雙邊會談。三方會談結束後領袖發表聯合聲明，即曾重申維護台灣海峽和平穩定的重要性。