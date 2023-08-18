苗栗警方上個月在西勢美，查獲一名染上愛滋病的越籍女子，她來台賣春超過半年、接客無數，消息曝光震驚各界。擁有超過一甲子歷史的西勢美豆干厝，總給人披上一層神秘面紗，一名老司機阿金(化名)接受《中時新聞網》訪問，驚曝和豆干厝小姐「激戰過程」。

【新聞歸剛欸】愛滋越女來台仍賣春！ 壞壞老司機全嚇壞 知情人「激戰過程」全說了EP6

豔名遠播的西勢美「豆干厝」，由於地處偏遠、隱密性較高，吸引不少老司機到此尋歡，每到夜晚，巷弄間總會有皮條客穿梭拉客，一間一間的平房，尋芳客打開門，可選擇想要的小姐。

西勢美「豆干厝」小姐競爭相當激烈。（資料照）

阿金描述進到房間後，「會先沖個澡，小姐會幫你『很簡單』按摩、親一下，接著才會進入主題，整個過程不會超過20分鐘。」對於小姐類型?阿金說，「越南籍的居多，就顏質有的真的不錯，蘿蔔青菜各有所好，以一次1千多塊的價格，不論是她們的臉蛋、身材來說，CP值算是蠻高的」。

八大行業總給外界一層神秘面紗。（資料照）

印象最深刻的經驗?阿金則說，「去過別的地方小姐會幫按摩放鬆、聊個幾句，那次去很明顯就是，小姐在趕時間，希望你趕快X出來、趕快走，消費這麼便宜，可能是求翻桌率，感覺不是很好」。

近日西勢美「豆干厝」越籍女子染愛滋仍接客如何看?阿金坦言，「我不擔心！因我很久沒去了。」記者補充「之前去不會擔心嗎?」他則強調，「今天決定要出來玩，安全措施本來就要做好，你沒做好措施，不管新聞有沒有爆發，你都會擔心，但也不會想再去豆干厝，因不是我喜愛的服務類型」。