苗栗縣公館鄉福德村客家文化花園目前已完成第2期工程。（謝明俊攝）

苗栗縣政府文觀局長林彥甫說明客家文化花園未來規畫。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦以地主身分歡迎總統來訪。（謝明俊攝）

總統蔡英文18日下午走訪苗栗縣公館鄉客家文化花園浪漫台3線藝術季展覽。（謝明俊攝）

苗栗縣政府爭取客委會前瞻預算經費，在苗栗縣公館鄉福德村後龍溪畔高灘地，興建客家文化花園，客委會舉辦今年浪漫台3線藝術季活動，在此做為景觀藝術展場，展出包括來自烏克蘭、日本等國家藝術家作品，總統蔡英文18日下午在苗栗縣長鍾東錦陪同下參觀作品，肯定前瞻預算對推廣客家文化，發揮相當成效。

客委會爭取前瞻預算基礎建設計畫，規畫了浪漫台3線做為長期計畫，苗栗縣是客家大縣，縣府文觀局為了打造專屬苗栗縣客家園區，因此，利用公館鄉福德村這處荒廢的後龍溪畔高灘地，打造成自然而美麗文化花園。

今年客委會推動浪漫台3線藝術季，特別安排在台3線沿線多個鄉鎮市重要路口據點上，展出各式街頭景觀裝置藝術作品，其中，客委會選在客家文化花園內布置成大型展場，展出來自烏克蘭、日本、美國及台灣本土藝術家的作品，藉以吸引遊客前來一遊。

總統蔡英文是在18日下午抵達園區，包括客委會主委楊長鎮、苗栗縣長鍾東錦、立委徐志榮等人到場陪同，蔡英文在致詞時肯定民進黨的客家政策及「前瞻基礎建設計畫」在推廣客家文化上，才能發揮成效，未來將會持續打造新的客家文化，展現台灣的美好，也讓世界看見台灣的客家。

客委會表示，浪漫台三線藝術季進入尾聲，8月26日將在台中東勢林業文化園區舉辦最後一場轉客站巡迴市集與藝術巡演，現場不僅有多組音樂團體表演，也有無肉市集餐車，邀請民眾把握藝術季的尾聲，一起走訪台三線客庄，來一趟最浪漫的公路之旅。