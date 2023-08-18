這樣的名字真的很老土嗎？一名新手媽媽表示，她生了一對龍鳳胎，沒想到產後隔天公公突然出現，拿了一張紅紙，上面寫著2個孩子的命名，這名媽媽一看覺得無法接受，結果公公態度強硬地說，「只是知會而且，沒有要讓你選」，這時老公還在旁補刀，認為她拿了公公12萬元的大包就要乖乖聽話，不要有意見。

原PO在《匿名公社》發文表示，自己剛生完一對龍鳳胎，住進月子中心大約10天，已經連續哭了一個禮拜，因為她的孩子是長孫，而夫家非常傳統，孩子出生隔天公公就拿來一張紅紙寫著「秋彥」、「秋霜」，硬是要幫2個寶貝孫子命名，原PO感慨，「身為母親連幫孩子決定名字的權力都沒有」。

原PO崩潰地說，「我無法接受我的孩子居然要叫這麼土的名字」，她曾試探公公，是否有其他名字可以選擇，但公公態度堅決，直說「只是知會而且，沒有要讓妳選」，而原PO的老公也在一旁幫腔，認為原PO已經收下公公給的12萬元大紅包，就別再對取名有意見，「爸爸說什麼就是什麼」。

對此，原PO只能無奈上網抱怨，痛批「才12萬就想要買斷我做母親的權力，也太蠻橫了」，貼文一出，網友紛紛留言，「這個年代還有這樣子的喔」、「有夠難聽」、「我身為也是秋字輩的老人，秋霜真的…等小孩長大自己去改名啦」、「這個名字我也不行」、「搞不好以後叫鮭魚」。