統一獅新洋投布萊威18日北上天母隨一軍練球，賽前進牛棚投10球小試身手，總教練林岳平也在旁觀看，預計20日到二軍進行實戰投打練習（Live BP），若沒問題預計下周一軍主場「開箱」。

布萊威昨天完成體檢，今天隨一軍練球，首次亞洲行就來到「寶島」台灣，他感到非常開心且興奮，「之前就很想要來亞洲，很開心能來台灣打球，之前在皇家隊時有遇過王志庭，他有跟我說過很多台灣的事。」

經過長途飛行，布萊威在16日抵台，這幾天他都在調整時差，目前已經調整的差不多，「雖然第一天旅途漫長，但到台灣後就睡得滿好的，剛剛牛棚感覺也很不錯，很期待能夠在中職出賽。」

布萊威透露，自己最擅長的變化球是滑球，剛剛牛棚也投了四縫線速球、滑球與切球，「主要是測試一下進壘點，適應一下台灣的投手丘。」林岳平也表示，布萊威在來台灣前在美國都有持續出賽，只要適應沒問題，預計下周就可以一軍出賽，「剛剛看牛棚整體狀況、速度都不錯。」

布萊威表示，來台前就有認識一些洋將，像是中信兄弟艾里歐、艾士特，富邦悍將伍茲及獅隊隊友布雷克、克維斯，「但還沒跟布雷克他們聊棒球，今晚會先在場邊看一下比賽，之前有透過影片看龍獅的比賽，對台灣的應援方式印象深刻，覺得球迷很有活力且投入，這在美國比較像是美式足球會有的氣氛。」

對於洋將來台灣打球，最大考驗莫過於濕熱天氣，布萊威也有所耳聞，但他認為之前球隊是在密西西比，當地天氣也是屬於濕熱狀況，所以已經有心理準備及一套應對方式，「我會穿著長袖內搭衣試著讓汗比較不會流下來，搭配毛巾擦汗，另外中職的用球表皮比較黏一點，搭配止滑粉效果應該會更好。」

林岳平認為，布萊威投球動作是標準高壓式投球，角度不錯，應該是屬於速球型；布萊威自己則說：「我都是以當天狀況而定，大多是屬於力量、剛猛型的，用球威壓制打者，但有時會視情況轉為控球型，想辦法讓打者打不好。」