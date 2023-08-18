本次聯誼會主題為「外商(日、韓、印)拓展非洲成功關鍵」，活動由外貿協會秘書長王熙蒙、經濟部國際貿易局副局長劉威廉、史瓦帝尼王國大使館大使Msibi及非洲臺商總會總會長陳淑芳致詞。 俗話說：「他山之石，可以攻錯」，透過本次活動，希望能協助我國業者借鏡日韓印等外商、以及非洲市場達人們的拓銷足跡，縮短進入非洲市場的路徑。

外貿協會秘書長王熙蒙指出，除了歐美和大陸對非洲大陸布局角力，亞洲的日本、韓國、印度等國都致力加大對非洲的投資和經濟合作。在非洲的印度裔族群已超過130萬人，像是東部非洲區域，超過六成經濟命脈由印度裔所把持。此外，印度新設立的25個使領館中，有18個位於非洲，印度已躋身非洲第五大投資國，而日本汽車大廠豐田、日產等、電器大廠東芝都已在非洲插旗；韓國現代、三星、LG等大型企業等也都已入駐非洲。

國際貿易局劉副局長表示，近年受中美貿易摩擦、全球通膨、俄烏戰爭等國際情勢變化，全球經濟持續動盪，但非洲在這段期間展現了極大的韌性，2023年IMF預測非洲GDP成長達3.7%，優於全球平均2.8%。且2022年非洲的外國直接投資達450億美元，已恢復疫情前水準，顯示各國對非洲投資信心逐漸回升；2022年非洲整體進出口金額更創下近年新高，進口6945億美元，成長14%，出口6614億美元，成長19%。台非雙邊貿易已連續成長3年，2022年更高達78億美元，其中我對非洲出口創新高，達30億美元，成長36%，期盼透過聯誼會活動，促使各產業上下游業者互相認識與分享經驗，為促進台非經貿關係一同努力。