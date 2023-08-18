農業部農糧署委託仰山基金會辦理「有機農業促進區輔導共識營」，縣府農業處長陳淑雯說明花蓮縣有機農業發展政策。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

有機農業促進法於2019年施行，鼓勵民間合作生產或共同運銷組織參與設置，並輔導農民轉型，花蓮縣政府陸續集合官學辦說明會及進階輔導會議，並於去年起預告草案，依據會議意見逐步修正，本月發布「花蓮有機促進區辦法公告」，成為全國第一個將有機促進區法制化的縣市

農業處資料，截至今年7月，花蓮縣有機驗證戶數為683戶、有機驗證面積達到3195公頃，有機驗證面積及農戶數都排名全國第一，也是唯一驗證面積超過3千公頃的縣市，大幅領先排名2至5名的1千餘公頃。

花蓮栽培的有機作物按面積依序是水稻43％、雜糧特作32％、蔬菜13％、水果10％及茶2％等，其中有機水稻面積1365公頃、有機雜糧特作面積1009公頃，雙雙摘下全台唯一有機驗證面積破千之桂冠，且分別占全臺灣有機米、有機雜糧特作近4成及3成規模。

農業處長陳淑雯說，有機農業促進法於2019年5月30日正式施行，該法第6條主管機關應逐年檢討及開發設置有機農業促進區，鼓勵民間合作生產或共同運銷組織參與設置等，縣府規劃以「自治規則」層級效力立法，邀請產官學界專家研商提供意見，並積極爭取農業部農糧署經費支持，陸續辦理12場次說明會及6場次進階輔導會議。

農業處說，到去年10月辦理三次草案預告，接受各方提出意見後多次修正，並通過法規審查委員會審查、縣務會議審議，於今年8月16日發布花蓮有機促進區辦法公告，宣示貫徹有機農業決心。

陳淑雯說，花蓮有機促進區辦法內容包括有機農業促進區設置應具備條件、營運主體資格與權責任務、申請程序等，也明定補助產業升級或國際接軌所需認驗證及培訓證照，以有機及友善面積經營獎勵金，期望有效輔導有機農業促進區永續發展。